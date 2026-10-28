Emergenza Fiorentina, scocca l'ora di un 2010 in prima squadra

La Fiorentina si avvicina alla delicatissima sfida contro l’Atalanta con una difesa sempre più in difficoltà sul fronte delle disponibilità. Paolo Vanoli dovrà rinunciare per le prossime settimane a Marin Pongracic, perdendo un altro elemento in un reparto nel quale sta già faticando a trovare uomini e soluzioni.

Incongnita Ranieri

Resta infatti irrisolta anche l’incognita Luca Ranieri. Il difensore classe 1999, come spiegato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa del 16 ottobre prima di Fiorentina-Como, “ha avuto uno schiacciamento di un nervo del piede”. Un problema che gli ha già impedito di partecipare sia alla gara contro i lariani sia alla successiva trasferta di San Siro contro l’Inter.

Anche ieri Ranieri ha continuato ad allenarsi a parte e le speranze di recuperarlo, almeno per la panchina contro l’Atalanta, restano limitate. Vanoli dovrà dunque fare di necessità virtù, valutando anche un aiuto dal settore giovanile.

L'ora di Beldenti?

In questo scenario, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, crescono le possibilità di una convocazione per Dennis Beldenti, difensore classe 2010 della Primavera di Aurelio Andreazzoli. Una possibile chiamata per completare un reparto ridotto ai minimi termini dalle assenze.