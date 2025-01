È Federico Croci l'uomo copertina della Fiorentina Under 15 , che viaggia a punteggio pieno nel girone C con 33 punti in 11 partite. La formazione di Enrico Cristiani sta dominando la categoria grazie a un collettivo di grandissimo valore, ma soprattutto ai 22 gol in 11 apparizioni del suo numero 10. Il classe 2010 viola si è raccontato al sito della FIGC.

‘Mi ispiro a Neymar, studio Sottil’

"Sono cresciuto con il pallone tra i piedi e sogno da sempre di diventare un calciatore". Dopo sei anni, è passato all'Aquila Montevarchi, ai tempi nei professionisti, prima di entrare a far parte del vivaio della Fiorentina nell'estate del 2022, completando un percorso che sembrava scritto nel destino. Croci è un ragazzo umile, con i piedi ben piantati per terra, ma con le idee chiare. Si ispira al brasiliano Neymar per la creatività e studia da vicino il viola Riccardo Sottil per la dedizione e lo stile di gioco. "Mi piacciono molto perché sono due esterni di sinistra che rientrano sul destro, come piace fare a me", anche se il Mister, in questa stagione, lo sta utilizzando come seconda punta nel 3-5-2. L'obiettivo stagionale, fissato a 20 gol, è già stato raggiunto: "Sinceramente non me lo aspettavo", ma non si accontenta: "Più andiamo avanti, più sarà difficile segnare. Voglio fare il massimo per ripagare la fiducia del Mister, della società e dei miei compagni".

‘Punto a vincere il campionato e migliorarmi gara dopo gara’

Con un talento così, il futuro di Croci sembra già scritto, ma lui, fedele alla sua natura, preferisce ragionare un passo alla volta: "Punto a vincere il campionato insieme ai miei compagni, oltre a migliorarmi allenamento dopo allenamento e partita dopo partita". La Fiorentina ha tra le mani un potenziale gioiello, che segna, sogna e ci ricorda che il calcio, prima di tutto, è una passione.

Nato il 1° luglio 2010 a Bibbiena, in provincia di Arezzo, da papà Graziano e mamma Laura, ha iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni nel Marino Mercato Subbiano, società dilettantistica toscana nella quale milita attualmente il fratello minore Edoardo (classe 2015). Dopo sei stagioni in gialloblù, nell'estate 2021, è passato all'Aquila Montevarchi, che in quel periodo milita nei professionisti e attuale società dalla quale il fratello maggiore Riccardo (classe 2005) è in prestito al Sansovino. In Nazionale Italiana, dopo aver preso parte alla selezione territoriale del Centro-Nord a Coverciano a ottobre e al Torneo di Natale a Novarello a novembre, Croci è stato il trascinatore degli Azzurrini del tecnico Enrico Battisti nel Torneo di Sviluppo UEFA vinto in Portogallo a dicembre, segnando 3 reti in altrettanti incontri.