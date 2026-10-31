Il dato che dà fiducia al Sassuolo di Aquilani nei confronti della Fiorentina

La sfida di lunedì pomeriggio metterà davanti due squadre che si trovano in un momento molto simile: entrambi non riescono ad uscire dalla crisi che stanno vivendo ormai da settimane. E se per quanto riguarda la Fiorentina sappiamo già tutto, problemi e cause di quello che stiamo vedendo in questi primi mesi di stagione, in casa Sassuolo la situazione è repentinamente cambiata solo nel corso dell’ultimo mese.

Fiorentina stai attenta: il Sassuolo ha un grande bisogno di tornare a vincere

Il momento della squadra di Alberto Aquilani è forse peggiore di quello dei Viola. Dopo un buon inizio di stagione i Neroverdi nel mese di Ottobre sono riusciti a sperperare il vantaggio acquisito sulle concorrenti: nell’ultimo mese ha collezionato infatti tre sconfitte e un pareggio. Per questo il Sassuolo scenderà in campo sicuramente agguerrito contro la Fiorentina, cercherà una reazione dopo i ko contro Frosinone, Como e Lazio. Le due squadre sono separate da appena tre punti e si presentano allo scontro diretto ancora troppo vicine alla parte bassa della classifica. C’è però un particolare che pende dalla parte dei padroni di casa.

C'è un dato statistico che da fiducia ai neroverdi

Nonostante il rullino di marcia attuale, che forse scoraggia un po i neroverdi, la storia recente della sfida con la Fiorentina racconta qualcosa di molto diverso. I neroverdi hanno infatti vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro i viola, trasformando progressivamente il Mapei Stadium in un terreno tutt'altro che favorevole alla formazione toscana. Un dato che acquista peso, considerato anche la “fortuna” dei Viola, in vista della sfida di lunedì.