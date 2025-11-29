E adesso l'ex obiettivo Frendrup si potrebbe accasare in un top club di Serie A

Il nome di Morten Frendrup del Genoa è stato a lungo accostato alla Fiorentina. Un'operazione di mercato che però non si è mai veramente accesa, soprattutto per i costi elevati richiesti dal club del Grifone.

Accostato ai viola

E così il danese è rimasto ancora una stagione in Liguria, dove sta giocando con continuità in un Genoa che sta faticando non poco in questo inizio di stagione (terzultima, due punti sopra la Fiorentina).

Nel mirino di una big

Il suo futuro dovrebbe essere lontano dal club rossoblù e potrebbe esserlo già a gennaio. Sulle sue tracce c'è il Napoli, che lo ha nel mirino. Il suo nome è nel taccuino del mercato insieme a Frattesi e Atta. Lo scrive tuttomercatoweb.com.