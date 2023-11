Un mercato di gennaio ricco di scosse. Una sessione all'altezza, per non avere rimpianti

“Mercato? Siamo preparati, non posso dire oggi i nomi su cui puntiamo. Vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi siamo preparati per intervenire e cercare di migliorare la squadra”. L’ammissione che sarà un gennaio di movimenti arriva direttamente dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.

Gennaio ricco di scosse

Da questa premessa su La Repubblica leggiamo che la prossima sessione invernale di gennaio sarà ricca di scosse, con volti nuovi e rientri.

Nessun rimpianto

Un messaggio criptico quello del dirigente gigliata, ma fino a un certo punto; nella testa dei dirigenti c'è la consapevolezza che una stagione che vede i viola a ridosso delle posizioni di vertice debba essere accompagnata da un mercato di gennaio all’altezza, in cui poter cogliere le occasioni per non avere rimpianti.