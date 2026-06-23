UFFICIALE: Dopo il flop con l'Italia l'ex 'viola' Gattuso torna in pista
Adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex centrocampista, passato anche dalla Fiorentina come allenatore salvo lasciare dopo una ventina di giorni, sostituisce Sarri nella Capitale.
Ritorno in Serie A dopo la delusione azzurra
Reduce dalla cocente delusione dell'esperienza da selezionatore della Nazionale, che sotto la sua guida ha mancato l'accesso alla fase finale dei Mondiali per la terza volta di fila, battuta dalla Bosnia, Gattuso proverà a rimettersi in gioco in Serie A.
Il comunicato ufficiale della Lazio
"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".