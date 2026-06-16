Gattuso, rifai come con la Fiorentina? In casa Lazio è di nuovo caos e l'ex allenatore viola...
Dopo una stagione sotto le aspettative, la Lazio vuole ripartire e per farlo ha scelto l'ex CT Gennaro Gattuso. Un nuovo progetto sportivo, ma i biancocelesti dovranno ancora fare i conti con margini di manovra piuttosto ridotti sul mercato.
Vincoli stretti
Come evidenzia da Tuttosport, la società laziale è vincolata a operare senza aumentare il saldo negativo delle proprie operazioni. Tutto questo salvo un intervento diretto del presidente Lotito con una ricapitalizzazione oppure una cessione in grado di garantire almeno 20 milioni di euro di incasso.
La parentesi a Firenze
Una situazione scomoda, che già lo scorso anno aveva spiazzato Maurizio Sarri e che quest'anno potrebbe già aver generato qualche perplessità nello stesso Gattuso. Da capire la reazione dell'ex centrocampista, piuttosto suscettibile ai cambi repentini. La brevissima esperienza alla Fiorentina insegna.