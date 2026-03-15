L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della squadra viola in vista del big match contro la Roma che si giocherà domani pomeriggio alle 18.00.

Il big match

“E' un appuntamento importante vista la classifica ha detto Galloppa - Queste sono le partite belle da giocare e che vorresti vivere sempre: contro avversari forti con in palio qualcosa di importante. Sarà un match diverso rispetto all'andata perchè loro hanno cambiato un po' il modo di giocare assomigliando di più alla squadra di Gasperini. All'andata abbiamo subito tre reti per altrettanti nostri errori in costruzione. La Roma è una squadra che ha molta qualità e che in ripartenza fa male, quindi dobbiamo essere il più precisi possibili con la palla”.

L'esordio di Braschi

Il tecnico della Primavera viola ha poi proseguito parlando dei suoi veri obiettivi: "E' chiaro che noi vogliamo vincere, ma dobbiamo anche far crescere i giovani e farli giocare bene. Non è facile far coesistere sempre le tre cose. La vittoria più grande è vedere i ragazzi protagonisti in Serie C, B o anche in prima squadra. A me appaga molto più vedere le lacrime di Balbo o Braschi che tante altre cose.