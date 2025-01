Bocchetti intanto esclude Pablo Marì dal match dei suoi a Genova e il tormentone del mercato viola è vicino a esaurirsi

Sembrava operazione da pochi giorni e poca spesa, una cosa semplice insomma visto il contratto in scadenza tra sei mesi e la poca resistenza del suo club: e invece anche Pablo Marì è diventato uno dei tanti tormentoni del mercato viola. Ora però lo spagnolo sembra davvero sul punto di sposare Firenze e a confermarlo è anche l'annuncio di ieri del tecnico Bocchetti: Pablo Marì rimarrà fuori dal posticipo di domani a Genova. Un affare che si chiuderà per una cifra simbolica ma con una ventina di giorni di ritardo, il tempo tra l'altro anche per permettere allo spagnolo di battere la Fiorentina sul campo.