Baribo: "Solomon è l'assenza più grave e un grande svantaggio e tutti lo sanno"

Quest'oggi la nazionale israeliana giocherà un'amichevole contro la Georgia. E lo farà, ovviamente, senza avere a disposizione l'attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, che sta ancora recuperando dopo aver patito un infortunio muscolare nella partita giocata dai viola contro lo Jagiellonia il 26 febbraio scorso.

“Solomon grave assenza”

Un'assenza questa che si fa sentire molto anche in Nazionale. “La mancanza di giocatori chiave è davvero significativa - spiega l'attaccante che gioca negli States, Tai Baribo - Manor Solomon è l'assenza più grave e un grande svantaggio e tutti lo sanno, ma anche molti giocatori che giocano in Israele non hanno molta esperienza”.

“Dobbiamo lottare lo stesso”

E inoltre: “Tuttavia, dobbiamo lottare. Prima di tutto, in ogni partita dobbiamo lottare e giocare in modo dominante e offensivo”.