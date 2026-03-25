Solomon tutto della Fiorentina? L'intenzione c'è. Una spesa da 40 milioni per i riscatti

L'impatto dei giocatori arrivati alla Fiorentina nel corso dell'ultimo mercato invernale non è stato certamente omogeneo.

Il migliore in questo senso, infortunio a parte, è stato sicuramente Solomon che è andato a segno due volte e ha fatto vedere delle belle cose quando Vanoli lo ha messo in campo. A corrente alternata Brescianini e Harrison, mentre Fabbian e Rugani, chi per una ragione, chi per un'altra non hanno convinto.

Obbligo di riscatto

Ma che ne sarà di tutti questi in futuro? Rugani, Brescianini e Fabbian diventeranno automaticamente calciatori della Fiorentina, qualora la squadra dovesse salvarsi: in quel caso scatterà l’obbligo di riscatto previsto nel contratto. I tre costeranno complessivamente 28,5 milioni.

Solomon e Harrison

Per Solomon ed Harrison invece si dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’intenzione del club è quella di riscattare per dieci milioni di euro l’israeliano mentre per l'inglese, il rapporto si chiuderebbe a giugno.