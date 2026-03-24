Shado: "L'infortunio di Solomon? Solo sfortuna nella gestione del carico di lavoro. Molti pensano che stia male muscolarmente ma..."

Talentuoso sì, talvolta anche imprendibile per gli avversari, ma anche con una certa fragilità fisica. L'esterno offensivo della Fiorentina, Manor Solomon, è stato spesso ai box negli ultimi anni e anche adesso sta recuperando da un infortunio patito circa un mese fa.

“Gli infortuni più gravi di Solomon dovuti al caso”

Chi lo sta seguendo da vicino dal punto di vista fisico è Eran Shado, che è considerato uno dei migliori preparatori atletici del calcio israeliano, che ha detto sul calciatore viola: “Devo fare i complimenti a Manor per la sua professionalità e il suo approccio. Gestisce il suo carico di lavoro al massimo livello, ma bisogna capire che i suoi due lunghi infortuni sono stati dovuti alla sfortuna, ovvero una doppia lesione al corno posteriore del menisco: un anno alla gamba sinistra e il secondo anno alla gamba destra. Il primo anno è avvenuto al Fulham e lo ha tenuto fuori per quattro mesi, e il secondo al Tottenham e gli ha fatto perdere quasi un'intera stagione”.

“Muscolarmente sta bene”

E inoltre: “L'anno scorso, quando è tornato a giocare per il Leeds, non era infortunato e ha disputato una stagione meravigliosa, segnando più di dieci gol e rimanendo in forma per tutta la stagione. Ha iniziato anche questa stagione in modo eccellente al Tottenham, poi con il trasferimento al Villarreal e più recentemente alla Fiorentina. Il suo ultimo infortunio è stato dovuto alla sfortuna nella gestione del carico di lavoro, ma è una cosa che può succedere. A causa di quello che gli è capitato negli ultimi anni, molti pensano che sia messo male muscolarmente, ma non è vero".