Come stanno i giocatori della Fiorentina? I casi da tenere d'occhio. Un doppio ritorno col Verona
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Come stanno i giocatori della Fiorentina? Al momento attuale ci sono due calciatori viola da monitorare in vista della ripresa del campionato.
Mandragora e Solomon
In primo luogo c'è Rolando Mandragora che è rimasto fuori precauzionalmente con l'Inter per un fastidio al polpaccio. Poi Manor Solomon, infortunatosi durante la partita contro lo Jagiellonia in Conference, lo scorso 26 febbraio.
Ritorno a Verona
Entrambi dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Verona di sabato 4 aprile. Una gara delicata quella, l'ennesima di un periodo complicato per i viola.
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