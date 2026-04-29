Piccinetti: "Mi aspettavo una smentita dalla Fiorentina su Paratici. Difficile che la prossima sarà una grande stagione"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Sulla questione Paratici-Roma mi aspettavo una smentita da parte della Fiorentina, però è anche vero che di queste voci nel calcio ce ne sono tantissime ogni giorno. Negli anni comunque ne abbiamo viste di ogni, dirigenti o calciatori che avevano firmato con un club e poi sono comunque andati via. Le chiacchiere su Paratici mi hanno dato fastidio, se andasse via sarebbe clamoroso e mi dispiacerebbe perché sono veramente ansioso di vedere cosa riuscirà a fare”.

“Qualcuno sa dov'è Kean?”

Poi ha aggiunto: “In Italia ci sono vari direttori sportivi bravi, ma di alto livello pochissimi e Paratici è uno di quelli. Lo dicono la sua carriera e i suoi risultati. Ricordiamoci però che il lavoro che lo attende è molto complicato e non sarà facile fare una squadra competitiva subito. Tutti ci illudiamo che la prossima sarà una stagione straordinaria, ma per quello che abbiamo visto e per la situazione da cui si riparte sarà molto difficile che accada. Kean? Non si sa dove sia, non va nemmeno in tribuna a vedere le partita. Ma di cosa stiamo parlando?".