Fiorentina, stop alle voci: l'uomo del rilancio resta e ha pieni poteri

Fabio Paratici è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime ore. Tante voci, specialmente da Roma sponda giallorossa, sono arrivate su di lui in questi giorni.

Punto di riferimento

Ma il direttore sportivo era e resterà un punto di riferimento interno per la Fiorentina. “Paratici resta” scrive in grande e in maniera perentoria stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Plenipotenziario

Sarà lui l'uomo del rilancio, il plenipotenziario che avrà il compito di riportare la formazione gigliata ad alti livelli dopo quest'ultima, incredibile (in senso negativo) stagione. Così come sue saranno le scelte di allenatore e giocatori.