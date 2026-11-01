Alla fine arriva l'esonero per uno dei pochi allenatori dietro alla Fiorentina: fuori Runjaić a Udine
L'Udinese è tutt'ora una delle poche squadre dietro, per differenza reti, alla Fiorentina, dopo il pesante 2-5 interno di ieri contro la Roma, seguito ad altre sette gare senza vittoria. L'ultima batosta ha convinto i friulani a esonerare il tecnico tedesco Kosta Runjaić, come anticipato dall'esperto Gianluca Di Marzio.
La sostituzione
Per il sostituto, in cima alla lista dei candidati c'è il veneto Paolo Zanetti, in passato tecnico di Venezia, Verona ed Empoli. Lo scontro con la Fiorentina però arriverà più avanti in campionato.
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