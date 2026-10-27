L'Udinese affonda assieme alla Fiorentina ma ribadisce la fiducia in Runjaic: i friulani però...
Assieme alla Fiorentina, al momento di gran lunga la delusione più grande della Serie A, anche l'Udinese è stata protagonista di un inizio di stagione che definire negativo è usare un eufemismo, con i bianconeri reduci da addirittura ben sei sconfitte consecutive.
Fiducia in Runjaic
Nonostante il recente ko interno subito contro il Milan, l'Udinese mantiene salda la posizione di Kosta Runjaic: la dirigenza bianconera, secondo fonti ANSA, ha infatti rinnovato la propria stima verso l'allenatore tedesco, ribadendo come la sua panchina non sia al momento a rischio imminente.
Prossime partite decisive
Decisive per il futuro del tecnico saranno le prossime due partite dell'Udinese, impegnata nell'infrasettimanale col Parma e nel weekend contro la Roma rappresenteranno un banco di prova fondamentale per la sua riconferma.