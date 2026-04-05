Džeko e un infortunio che fa tremare: "Il rientro in questa stagione dipenderà... "
Lo Schalke 04 ha diramato un comunicato ufficiale che aggiorna sulle condizioni di salute di Edin Džeko, ex attaccante della Fiorentina che si è infortunato durante gli ultimi minuti della gara tra Bosnia e Italia.
Il comunicato
“Edin Džeko sarà indisponibile a causa di un infortunio alla spalla. Il suo rientro in campo in questa stagione dipenderà dal processo di guarigione”.
E il Mondiale…
Una tegola non da poco per il club tedesco, che punta alla promozione in Bundesliga, ma dovrà fare a meno fino a fine stagione anche di Katic. E l'infortunio di Džeko potrebbe condizionare anche la sua presenza al Mondiale.
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