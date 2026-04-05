​​

header logo

Džeko e un infortunio che fa tremare: "Il rientro in questa stagione dipenderà... "

Claudio Tirinnanzi /

Lo Schalke 04 ha diramato un comunicato ufficiale che aggiorna sulle condizioni di salute di Edin Džeko, ex attaccante della Fiorentina che si è infortunato durante gli ultimi minuti della gara tra Bosnia e Italia. 

Il comunicato 

Edin Džeko sarà indisponibile a causa di un infortunio alla spalla. Il suo rientro in campo in questa stagione dipenderà dal processo di guarigione”.

E il Mondiale…

Una tegola non da poco per il club tedesco, che punta alla promozione in Bundesliga, ma dovrà fare a meno fino a fine stagione anche di Katic. E l'infortunio di Džeko potrebbe condizionare anche la sua presenza al Mondiale.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti