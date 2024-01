Test Grosseto superato per Gonzalez: non resta che quello decisivo con i... dogmi di Italiano

I dieci giorni di stacco, la riabilitazione sul campo ormai in corso da inizio gennaio e poi il rientro in gruppo: tutti elementi che fanno di Nico Gonzalez una risorsa a tutti gli effetti in vista della gara con l'Inter. Tutti elementi confluiti poi nel test infrasettimanale con il Grosseto, da cui sono emerse buone sensazioni. Il numero 10 non ha ovviamente i 90 minuti nelle gambe ma, secondo il Corriere dello Sport la tentazione di lanciarlo dal primo minuto è forte, anche se in contrasto con i dogmi e la classica prudenza di Italiano.