Dall'Inghilterra rilanciano l'interesse della Fiorentina per un terzino dei Wolves: la situazione

Dopo aver chiuso il colpo Viery dal Gremio, il DS Fabio Paratici continua a lavorare per rafforzare la Fiorentina in vista della prossima stagione. In tal senso, è da segnalare una notizia proveniente dall'Inghilterra, in cui si segnala un concreto interesse dei Viola per Hugo Bueno, terzino sinistro dei Wolves

L'interesse per Hugo Bueno

Secondo il portale inglese Express&Star, infatti, sarebbe forte l'interesse viola sul terzino spagnolo, che ha collezionato 35 presenze nella scorsa Premier League, condite da un gol e due assist.

Il prezzo fatto dai Wolves

La valutazione del giocatore da parte del Wolverhampton è pari a 15 milioni di euro anche se, dopo la retrocessione in Championship, i Wolves hanno bisogno di far cassa, e Hugo Bueno rappresenta uno dei profili indiziati in tal senso. Sono comunque attesi sviluppi nei prossimi giorni sulla vicenda, con la Fiorentina che, viste anche le difficoltà per arrivare a Ruggeri e Udogie, potrebbe decidere di concentrarsi esclusivamente su Bueno per il ruolo di terzino sinistro.