Bucchioni: "La Fiorentina ha il problema Piccoli e busserà alla porta del Parma..."

Che ne sarà di Moise Kean? E di Roberto Piccoli, pagato ben oltre i 20 milioni dalla Fiorentina meno di un anno fa?

Strada emiliana

Secondo il giornalista, Enzo Bucchioni, che ne ha scritto su Tmw, la strada per l'attaccante, ex Cagliari, potrebbe essere quella che conduce a Parma.

Una sorta di scambio

"In attesa di capire cosa ne sarà di Kean - scrive Bucchioni - la Fiorentina e Paratici hanno il problema Piccoli pagato ben ventisette milioni. L’ultima idea sarebbe quella di rilanciarlo proponendo al Parma una sorta di scambio, visto che l’argentino Mateo Pellegrino piace molto al Ds viola”.