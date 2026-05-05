M. Orlando: “Paratici dovrà capire chi ha la testa sulla Fiorentina, Gudmundsson non funziona. Se arriva offerta per Fagioli…”

A Toscana TV l’ex calciatore viola Massimo Orlando si è soffermato su vari argomenti a seguito della rovinosa sconfitta della Fiorentina in casa della Roma, tra presente e futuro.

‘Non si può pensare che Paratici cambia tutti i giocatori’

“Al termine di un’annata così certamente tanti calciatori devono andare via, ma non si può pensare che Paratici metta le mani in tutti i ruoli, è impossibile. Dovrà essere bravo a capire quali possano essere quei calciatori che non sono più con la testa dentro il progetto Fiorentina. Gudmundsson non si può dire che è scarso, ma a Firenze non funziona. Immagino che la Fiorentina vorrà fare una squadra per provare a tornare in Europa, ma senza le coppe il monte ingaggi un po’ andrà abbassato. Si è giocato senza esterni, che nel calcio moderno sono troppo importanti, e la Fiorentina non ce li ha”.

’Se arriva un’offerta clamorosa per Fagioli…’

“Cedere Comuzzo? Di fronte ad un’offerta di 35 milioni… sinceramente, non c’è nessuna spiegazione per non farlo. L’Inter adesso sta per vendere Bastoni, se le danno quanto chiede… in Italia non ti puoi permettere di fare certe scelte di fronte a calciatori giovani come il difensore viola. Poi è essenziale spenderli bene, certo. Riscattare Solomon? Il suo l’ha fatto, ma da qui a pensare di riscattarlo, non lo so. È troppo importante cosa vorrà fare e come vorrà giocare l’allenatore dell’anno prossimo. Speriamo che non arrivi nessuno a fare un’offerta clamorosa per Fagioli”.

“Grosso? Ha fatto un buonissimo lavoro con un’ottima squadra fatta da Carnevali, basta vederla uomo per uomo. Il Grosso visto a Sassuolo mi piace e ne parlano tutti bene, però… prenderei Sarri. Il mio dubbio è legato al fatto che a Sassuolo hanno fatto tutti bene, perché è un ambiente fantastico, senza pressioni, se perdi 5 partite non succede niente”.