La notizia era già nell’aria da qualche giorno dopo l’ufficialità della separazione da Andreoletti, la seconda dopo quella di Pagliuca, ma questo pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Dopo un’inizio di stagione disastroso, con la squadra ultima in Serie B con 9 punti in 13 partite, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi prova a tendare a dare la scossa con un ritorno al passato. La squadra azzurra sarà infatti affidato ad una storica bandiera del club.

Nuova scossa in casa Empoli: Corsi si affida al passato

Stiamo parlando dell’ex difensore, ad oggi allenatore delle giovanili azzurre, Lorenzo Tonelli, che da quest’oggi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Come sottolineato da Gianlucadimarzio.com l'ex difensore non ha ancora il patentino da allenatore e guiderà il club con deroga per un mese: con lui entrerà a far parte dello staff come collaboratore tecnico anche Francesco Tavano. Una scelta di cuore per provare a rialzare la squadra in un momento difficile come quello che sta vivendo, ripartendo da persone che hanno ben in testa cosa significhi lavorare per l’Empoli.

“La società è lieta di annunciare il ritorno di Tonelli e Tavano”

A cominciare la decisione è stato lo stesso Empoli, con un comunicato pubblicato tramite i propri canali ufficiali: "Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico”.

Oltre a Tavano nello staff c'è anche un ex Napoli

L'altra novità è che anche Raul Albiol entrerà a far parte dello staff di Tonelli. I due difensori si conoscono dai tempi del Napoli e lavoreranno insieme a Empoli. L'ex difensore del Pisa inizialmente avrà il ruolo di match analyst.