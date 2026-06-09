Sondaggio della Fiorentina in casa Juventus per Miretti. Ma non ci sono solo i viola
Fabio Miretti
Il nome di Fabio Miretti si scalda in casa Fiorentina, con il centrocampista della Juventus che potrebbe diventare un obiettivo di mercato concreto per i viola.
Primi sondaggi
Secondo quanto riporta Sportitalia, gli uomini di mercato della società viola avrebbero fatto un primo sondaggio esplorativo per lui con i bianconeri. Ma i viola non sarebbero soli, con anche il Bologna interessato al calciatore classe 2003.
Fagioli bis?
La Fiorentina vorrebbe ripetere con lui un'operazione simile a quella fatta con Fagioli. Giovane e italiano, un profilo ottimo per la prossima squadra di Grosso, pronto a rilanciare con minutaggio un altro talento azzurro.
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