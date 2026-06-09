La Fiorentina tra le spasimanti di Miretti: le mire economiche della Juventus per lui

La Juventus pondera attentamente la cessione di Fabio Miretti, giocatore cresciuto nel vivaio bianconero che però, nella logica della dirigenza del club torinese, ha ‘tradito’ troppe volte le attese.

Le spasimanti

Tuttosport riporta la notizia che Fiorentina, Venezia e Como sono le spasimanti del centrocampista: alla Continassa sono disposti a prendere in considerazione offerte da 15 milioni di euro.

Le cifre dell'ultima stagione

31 presenze in tutte le competizioni, ma ‘soli’ 945 minuti in campo, un gol (in Serie A) e tre assist, questo in cifre il riassunto della sua ultima stagione.