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La Gazzetta dello Sport: Nasce la nuova Viola, Miretti nel mirino

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina presente ne La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 34 

Per l’articolo in questione c’è questo titolone: “Nasce la nuova Viola”. E ancora: “Paratici in America Oggi firma Grosso C’è Miretti nel mirino”. Sommario: “Il ds con Ferrari da Commisso: sul tavolo la strategia per riportare la Fiorentina ai vertici”. 

Linee guida

Articolo che inizia così: “Arriveranno direttamente dagli Stati Uniti le linee guida per il futuro perché da oggi il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici si trovano negli Usa dalla famiglia Commisso”. 

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