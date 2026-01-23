Iniziato l'abbattimento degli alberi dietro la Curva Fiesole per fare spazio al cantiere. E nel quartiere monta la protesta

Il Corriere Fiorentino riporta una novità nel cantiere del Franchi che non è piaciuta a tutti. E' infatti iniziato l'abbattimento di alcuni alberi dietro la Curva Fiesole. Una notizia che era già emersa (LEGGI QUI), ma che adesso vede i propri effetti sulla realtà del quartiere di Campo di Marte.

La necessità

L'abbattimento di 24 alberi servirà per fare spazio al cantiere dello stadio e per poter assemblare gli elementi prefabbricati della nuova Curva Fiesole e della copertura, ma anche per effettuare altre lavorazioni.

La protesta

Nonostante le rassicurazioni di Palazzo Vecchio sul fatto che verranno ripiantati nuovi alberi, a Campo di Marte è scoppiata la protesta. Su alcuni alberi della zona il comitato “Ri-bella Firenze” ha attaccato alcuni cartelli con scritto: “Attenti al karma”. Una protesta pacifica e ambientalista contro gli abbattimenti.