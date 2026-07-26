Sembrava vicino al ritorno in Serie A, ma Chiesa smentisce: "Sono felice a Liverpool, lavorerò per avere un'opportunità qua"

Si era parlato molto di un suo possibile ritorno in Serie A, e per un certo momento anche la Fiorentina sembrava tra le interessate. Così non è stato per Federico Chiesa, che dopo l'ultima amichevole col Liverpool ha parlato della sua situazione in Inghilterra.

La rinascita di Chiesa

Nella notte si è giocata la sfida tra Liverpool e Sunderland: entrato all'intervallo, Chiesa ha trovato la rete del 3-2 al 72'. Dopo la partita, si è concesso qualche parola ai giornalisti presenti: “In questo momento sono felice qui al Liverpool. Amo i tifosi, amo tutto. Sto facendo del mio meglio per avere un'opportunità qui, poi vedremo. In questo momento l'unica cosa a cui penso è il Liverpool”.

Sul periodo complicato

“È sempre un nuovo inizio quando inizia l'anno. Forse ci sono stati troppi inizi. Ma non importa, sto cercando di dare il massimo per questo nuovo allenatore. Anche la scorsa stagione, con Arne Slot, cercavo di fare del mio meglio: mi sentivo pronto per un ruolo più importante, poi dipendeva dall'allenatore se voleva che giocassi o meno. Certo, avrei voluto giocare di più ma le cose sono andate cosi. L'allenatore aveva i suoi piani, non ho niente da dire a riguardo. È il calcio”.