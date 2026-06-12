UFFICIALE: cambia anche la Roma, il nuovo direttore sportivo ritrova Gasperini

Cambiamenti anche in casa Roma. Dopo la separazione con Frederic Massara, il club giallorosso ha cercato a lungo un direttore sportivo. Si era fatto il nome anche del ds della Fiorentina Fabio Paratici, ma alla fine è Tony D'Amico a ricoprire il ruolo, come ufficializza il club giallorosso.

La Roma ha trovato il nuovo ds

AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo.

Adesso è ufficiale

D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club!