L'innesco che ancora manca per far arrivare un nuovo centravanti alla Fiorentina

Non ci sono ormai più dubbi che Mateo Pellegrino piaccia alla Fiorentina e l'accordo di massima con il Parma per il suo passaggio in viola è ormai dato per sicuro.

Formula

Giova ripetere che il giocatore arriverebbe in prestito oneroso (5 milioni di euro) e obbligo di riscatto (altri 25 milioni da dare agli emiliani a partire dalla prossima stagione).

Cessione contemporanea

Per innescare questo passaggio ci deve essere però la contemporanea cessione di Roberto Piccoli. Per lui è Bologna la squadra principale, anche perché i rossoblu sono gli unici in questo momento che potrebbero prenderlo con la stessa formula di Pellegrino (prestito più obbligo).

In questo caso c'è da limare però l'accordo economico tra squadre perché il diesse dei felsinei, Giovanni Sartori, vorrebbe spendere un po' meno rispetto ai 18 milioni di euro complessivi che richiede la Fiorentina. L'impressione è che un accordo, alla fine, si possa trovare.