Pruzzo: "Ma Fagioli che ruolo ha? La Fiorentina ha provato a venderlo. Ranieri? Da scarto è diventato imprescindibile"

L'ex Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio di Nicolò Fagioli, intervenendo sul momento negativo del centrocampista viola.

Sulla Nazionale

“Ieri sera quella di Fagioli è stata una non prestazione con l'Italia. Ma non è lui il capro espiatorio, il 4 in pagella se lo meritano diversi. Poi però qualcosa di buono le volte scorse si è visto".

Sulla Fiorentina

“Per Fagioli questo anno è decisivo. È da un po' ormai che lo si aspetta. La Fiorentina lo ha provato a cedere in estate, questa è la verità. Gli serve una leadership che non ha è ha dimostrato di non poter avere. Il suo problema è la continuità. Se vuole spiccare deve prendersi la titolarità alla Fiorentina, poi se ne parla. Il problema rimane: ma lui che ruolo ha?".

Sulla difesa

“Dragusin gode di un'ottima stampa, ma è sempre tra i peggiori. Pongracic invece è il contrario. Ranieri da scarto è diventato imprescindibile. Viery la qualità per diventare un buon difensore. Vanoli dovrà fare delle scelte”