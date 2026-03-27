Bomber Croci è inarrestabile: gol anche in Nazionale per la promettente pianticella viola
Credits Foto: sito FIGC
A Caorle si è svolta oggi un'amichevole di prestigio per la Nazionale Italiana Under 16. Gli Azzurri, allenati dall'ex viola Manuel Pasqual, hanno infatti giocato contro la Germania pareggiando per 1-1.
Apre le marcature Croci
A mettere la firma sul gol dell'Italia è stato il classe 2010 Federico Croci della Fiorentina Under 18, che pochi giorni fa ha trascinato a suon di gol conquistando la Viareggio Cup.
Il giovane centravanti ha infatti aperto le marcature al 35'. Al 59' è arrivato poi il pareggio dei tedeschi con Turbic, attaccante del Bayern Monaco.
Altra gara in vista per Croci
Le amichevoli per Croci e compagni non finiscono qui. Lunedì alle ore 11, sempre a Caorle, si giocherà il ritorno di questa amichevole tra Italia e Germania.
💬 Commenti (1)