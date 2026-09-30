L'ex capitano della Fiorentina Pasqual vola con la sua Italia Under 17. Protagonista anche un calciatore viola

Un ex capitano della Fiorentina continua a volare con la propria Nazionale. Manuel Pasqual, ct dell'Italia under 17, ha ottenuto una roboante vittoria per 5-2 contro la Corea del Sud, nella seconda giornata della Istria Youth Cup.

Egharevba protagonista

Protagonista l'attaccante della Fiorentina Egharevba, che al 19' ha conquistato un rigore poi trasformato da Scaglione del Parma. Dopo l'1-1 coreano, nella ripresa gli Azzurrini sono tornati avanti con Donner e poi hanno incrementato il punteggio con la doppietta di Salvai. Nel finale il gol della bandiera della Corea per il definitivo 4-2.

Le parole di Pasqual

Soddisfatto Pasqual: “E' stato un buon test, ho visto i ragazzi con le idee più chiare. Dovremo imparare a essere più altruisti sotto porta e più precisi in difesa, ma la squadra è quella giusta e ho visto da parte dei ragazzi la voglia di fare una corsa in più per il compagno. Queste partite sono importanti per valutare i calciatori in vista dei prossimi impegni ufficiali”.