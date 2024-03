Bozzo: "Professionalità e umanità, Joe Barone è stato un grande dirigente sportivo. Ha fatto la storia della Fiorentina"

Anche il procuratore Beppe Bozzo, che in questi anni ha lavorato con la Fiorentina, portando in viola Odriozola ad esempio, ha voluto ricordare attraverso i propri canali social la persona di Joe Barone: “È stato un grande dirigente sportivo: in questi anni ha segnato la storia della Fiorentina e questo, per sempre, resterà".

E ancora: “Un uomo capace di lasciare il segno. Professionalità, carisma, umanità e passione per il proprio lavoro: tanto ha dato al Calcio e, più in generale, allo Sport”.

Infine: "Mi sento fortunato ad averlo conosciuto e ad aver condiviso, con lui, momenti importanti del mio percorso professionale. Per sempre, ne conserverò uno splendido ricordo. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, al popolo Viola, possa arrivare, sincera e sentita, la mia vicinanza”.