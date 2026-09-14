Lady Dodo contro tutti: "Lo state trattando come un traditore! Delusi per il mancato rinnovo, scritte cose vergognose su di noi"

La saga Dodo, esplosa in questi giorni dopo alcune uscite criptiche del brasiliano sui social ed insistenti voci di mercato che vogliono il giocatore intenzionato ad arrivare alla scadenza di contratto, si arricchisce di un nuovo capitolo: a parlare, sempre per mezzo social, è la compagna del calciatore, Amanda Ferreira, che commentando un post su Instagram ha voluto dire la sua sulla situazione del terzino della Fiorentina.

Il commento

Questo il commento di Lady Dodo: "Che noia, è davvero insopportabile vedere come tutto quello che succede sui social si trasformi in caos. Sono stanca di leggere così tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni.

Le critiche a tifoseria e società

Non mancano poi critiche alla tifoseria ed alla società : “Quando la squadra andava bene, lui era il migliore (ovviamente). Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male (e parliamo della squadra) è diventato all'improvviso il peggiore. Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente così! È da più di un anno che viviamo questa delusione legata al suo rinnovo, e non avete idea di cosa ci sia dietro”.

“Lui non ha mai detto la sua verità”

In ultimo, la moglie del brasiliano si scaglia anche contro la stampa: “Smettetela con il sensazionalismo, con gli articoli faziosi e con le ricostruzioni manipolate. Dalla sua bocca nessuno ha mai sentito la verità, e forse sarebbe il caso di ricordarselo prima di giudicare”.