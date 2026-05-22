Marino: "Vanoli non ha meriti, la Fiorentina si è salvata perché la rosa valeva più delle altre"

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per me Vanoli non ha particolari meriti, così come Pioli non ha particolari demeriti. Semplicemente la Fiorentina, col passare del tempo, ha riequilibrato i propri valori. Il vero problema è che per buona parte della stagione i calciatori hanno reso al dieci per cento, e queste cose accadono quando ci sono problemi nella quotidianità. Evidentemente non si era creato gruppo, affiatamento, ma alla fine il valore della rosa era talmente superiore alle concorrenti che la salvezza è arrivata in maniera naturale”.

“L'allenatore è fondamentale”

“Servirebbe una commissione d'inchiesta - continua Marino - per capire cos'è successo nel girone d'andata. Sembrava che la Fiorentina facesse il compitino, come se pensasse di essere in grado di rifarsi dopo ogni sconfitta, ma questo poi non accadeva. Per il futuro è importante scegliere un allenatore giusto e dei calciatori che vadano al loro posto, funzionali”.