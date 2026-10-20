La corsa di Firenze verso Euro 2032: il traguardo cruciale dell’estate 2029

Il futuro del Franchi passa anche dalla candidatura a Euro 2032. Resta da capire se lo stadio di Firenze riuscirà a conquistare uno dei cinque posti disponibili per ospitare le partite del torneo: un obiettivo prestigioso, strettamente legato al completamento della riqualificazione dell'impianto, della casa della Fiorentina.

Concorrenza ampia

La Federcalcio ha inviato nei giorni scorsi alla Uefa il dossier delle candidature. La concorrenza è ampia: oltre a Firenze, sono in corsa Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

La capitale si presenta con due possibilità, l’Olimpico e il progetto del nuovo impianto di Pietralata, mentre Napoli punta sul Maradona. Per il Franchi sarà dunque una sfida impegnativa, nella quale peserà la capacità di rispettare il calendario dei lavori.

Traguardo cruciale

L’estate del 2029 rappresenta il traguardo cruciale: arrivare a quella scadenza con uno stadio completamente rinnovato consentirebbe a Firenze di giocarsi le proprie possibilità ad armi pari. La candidatura resta aperta, ma il passaggio decisivo sarà trasformare il progetto in un impianto pronto per il palcoscenico europeo.