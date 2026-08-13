Poste San Marino celebra il centenario della Fiorentina con un francobollo speciale - FOTO

Un secolo di storia e passione, racchiuso in un’emissione filatelica. Poste San Marino rende omaggio ai cento anni dell’Associazione Calcio Fiorentina, con una serie postale dedicata, che sarà emessa il 29 agosto 2026, data simbolo della fondazione del club Viola.

L’iniziativa: i dettagli

Per celebrare questa ricorrenza, Poste San Marino emetterà un mini foglio composto da quattro francobolli, dal valore di euro 1,35 ciascuno, realizzati in una tiratura complessiva di 20.000 esemplari. L’immagine, realizzata a cura della società ACF Fiorentina, raffigura un calciatore con la storica divisa viola accanto al giglio, simbolo che da sempre identifica la società e richiama l’identità della città di Firenze.

Quando sarà disponibile

L’emissione sarà disponibile a partire da sabato 29 agosto 2026 sul sito ufficiale di Poste San Marino e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

Specifiche tecniche della serie postale denominata “Centenario della Fiorentina”