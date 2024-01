Nato a Sassuolo e tifoso neroverde, il giornalista di Sky Leo Turrini ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida tra la squadra di Dionisi e la Fiorentina, in programma sabato prossimo in Emilia.

Momento nero in casa Sassuolo, e ora arriva la Fiorentina

“Non è un bel momento per la nostra squadrina...è una soluzione delicata. Paradossalmente abbiamo vinto quasi solo con Inter e Juve, che di fatto hanno perso quasi solo con noi. La Fiorentina sta facendo benissimo e non è un bel cliente per nessuno, direi che il pronostico è tutto a tinte viola. I ragazzi di Dionisi a questo punto hanno la necessità di fare risultato contro chiunque, lo spettro della Serie B è dietro l'angolo. Non considero la Coppa Italia, che è stata trascurata schierando le seconde linee. Col Milan però la squadra non era andata male”.

Le difficoltà di Dionisi? Maggiori responsabilità nell'organico

Probabilmente l'ultimo mercato in entrata è stato sbagliato, a differenza di quello in uscita, che ha sempre permesso al Sassuolo di stare in A. Dionisi? A Sassuolo ci conosciamo tutti, siamo il paese più piccolo in Serie A con 40.000 persone. Nelle stagioni passate ha fatto vedere di saper dare un'identità, quest'anno più che sue responsabilità vedo carenze nell'organico, siamo Berardi-dipendenti. Non credo che cambiare allenatore risolverebbe molto, anche se in tempi difficili è un modo per dare una scossa Laurienté? Spero che il vero Armand lo vedremo contro la Fiorentina, ma di sicuro da lui ci si aspettava di piùIl commento sull'ex giocatore neroverde".

L'analisi sull'ex neroverde ora alla Fiorentina

“Il Maxime Lopez visto al Sassuolo era un buon giocatore che in Serie A aveva diritto di starci e sta mancando alla causa Sassuolo. Il Sassuolo sopravvive prendendo giocatori a poco e rivendendoli bene”.