Pinones Arce alla viglia dell'Inter: "La mia Fiorentina non pensa all'avversario che si trova davanti"

Alla vigilia della trasferta di domani contro l'Inter, valida pe ala prima giornata della Serie A Women 26-27, il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha introdotto la sfida ai microfoni ufficiali del club gigliato.

“Anche se lo scorso è stato un anno di esperimenti per cercare di sviluppare e cercare di creare un'identità di squadra, in questa stagione mi aspetto più maturità e continuità nel gioco. Dobbiamo avere un livello piu costante durante tutto l'arco del campionato: chiunque sarà il nostro avversario sarà importante proporre il nostro gioco. L'anno scorso la sensazione è sempre stata la stessa, che molte delle partite le abbiamo perse noi: come la mancata qualificazione alla Champions League: tutto quello che è avvenuto è successo per colpe nostre, e forse è proprio li che dobbiamo crescere tanto”.

“Adesso stiamo lavorando bene cercando di migliorare i minimi dettagli”

Ha anche aggiunto: "Stiamo lavorando bene, con le ragazze che si sono messa al 100% a disposizione mia e del mio staff. A livello calcistico stiamo lavorando in un modo molto diverso allo scorso anno: non c'è bisogno di far vedere cose nuove, come è stato lo scorso anno, mentre adesso possiamo pensare solamente ai minimi dettagli".

“L'Inter è fortissima, ed ha un grande allenatore. Ma noi pensiamo a noi stesse”

Ha poi detto qualcosa sugli avversari, l'Inter: “Sulla partita di domani devo dire poco. L'inter è una squadra che ha dimostrato tutti i suoi valori, di essere molto forte, che ha intenzione di fare grandi cose. Hanno preso un allenatore che possiede un'identità tattica molto chiara, che ha fatto molto bene lo scorso anno con il Napoli: e già si è visto qualcosa del suo lavoro nelle prime uscite delle nerazzurre. Come dico sempre, anche se sicuramente ci prepariamo un po' diversamente, non cambia l'avversario che ci troviamo davanti, sarà importante per noi pensare a quello che noi possiamo controllare durante la partite. Questo perché penso di avere una grande squadra a disposizione”