C'è distanza tra Atalanta e Galatasaray: l'unica concorrente della Fiorentina sta per tirarsi fuori dalla corsa a Zaniolo

Mentre Vigorelli spinge per portare il suo assistito Nicolò Zaniolo alla Fiorentina, l'Atalanta sembra in procinto di tirarsi fuori dalla trattativa. O meglio, c'è un ostacolo che in questo momento farebbe presagire questo scenario: l'obbligo di riscatto.

La proposta dell'Atalanta

Secondo quanto riporta TMW l'Atalanta non vuole vincoli, e propone quindi un prestito oneroso (5 milioni) ma con riscatto libero (intorno ai 15) un po' come fatto con De Ketelaere. Diverse le intenzioni del Galatasaray che invece punta sull'obbligo di riscatto, condizione che alla Fiorentina andrebbe bene.

Il nodo stipendio

Da non dimenticare, infine, la questione stipendio: Zaniolo attualmente guadagna 2,8 milioni all'anno, ma potrebbe abbassare le proprie protese puntando magari a un contratto quadriennale. Vedremo se la Fiorentina accetterà tali condizioni, di certo ad oggi il club viola è molto più vicino al giocatore di quanto non lo sia l'Atalanta.