Discorsi ampi avviati con il Parma, quattro giocatori coinvolti

La Fiorentina dialoga con il Parma, club con cui la società viola ha già dialogato in estate per l'acquisto di Sohm.

A centrocampo

A centrocampo i giocatori al centro dei discorsi ci sono da una parte Bernabé e dall'altra Fazzini. Il primo piace da tempo al club gigliato, mentre il secondo non ha trovato molto spazio in viola in questa stagione.

In attacco

In attacco sul tavolo ci sono i nomi di Piccoli e Pellegrino, con l'argentino che però viene seguito dalla Fiorentina soprattutto in caso di partenza di Kean. Lo scrive La Nazione.