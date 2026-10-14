Il contratto di De Gea non è prioritario per la Fiorentina. La valutazione opposta rispetto a Ranieri

Il futuro di David De Gea potrebbe intrecciarsi con le mosse della Fiorentina sul mercato dei portieri. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il club viola farà le proprie valutazioni sullo spagnolo nell’arco della stagione, senza considerare al momento la sua situazione contrattuale una priorità.

Situazione opposta a Ranieri

Il portiere classe 1990 ha un accordo biennale con scadenza nel 2028. Una situazione diversa, nella gestione, rispetto a quella di Luca Ranieri: anche il difensore aveva un contratto fino al 2028, ma la società è già intervenuta per rinnovarlo.

Un ingaggio che incide

Per De Gea, invece, le decisioni arriveranno più avanti. Il quotidiano indica però uno scenario preciso: qualora la Fiorentina decidesse di puntare su Santiago Beltran, lascerebbe partire l’ex Manchester United. A incidere sulla valutazione sarebbe anche l’ingaggio dello spagnolo, pari a tre milioni di euro netti, una voce importante nei conti del club della famiglia Commisso.