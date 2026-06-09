​​

header logo

Lo Joao Mario che piace: un'operazione subordinata ad un addio

Claudio Tirinnanzi /
Joao Mario
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Per il 4-3-3, che dorebbe essere il sistema di gioco di base del nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, servono esterni, alti e bassi, per la squadra.

Joao Mario piace

Il diesse Fabio Paratici è già al lavoro e per la corsia di destra piace il portoghese Joao Mario, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna.

Addio prima

Un'operazione che si può fare questa, per tanti motivi, tecnici ed economici. Però tutto è subordinato al fatto che Dodô lasci Firenze per accasarsi altrove. 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)