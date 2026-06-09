Lo Joao Mario che piace: un'operazione subordinata ad un addio
Per il 4-3-3, che dorebbe essere il sistema di gioco di base del nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, servono esterni, alti e bassi, per la squadra.
Joao Mario piace
Il diesse Fabio Paratici è già al lavoro e per la corsia di destra piace il portoghese Joao Mario, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna.
Addio prima
Un'operazione che si può fare questa, per tanti motivi, tecnici ed economici. Però tutto è subordinato al fatto che Dodô lasci Firenze per accasarsi altrove.
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