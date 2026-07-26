Valdepeñas e la Fiorentina si danno appuntamento in Austria. Ecco quando il giocatore arriverà a Firenze
Victor Valdepeñas
Da giorni è ormai definita la trattativa fra la Fiorentina e il Real Madrid per il giovane difensore Victor Valdepeñas. Il ritardo non preoccupa i viola, che presto abbracceranno il nuovo giocatore.
Prezzo e formula
La Fiorentina pagherà il giocatore 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Il Real Madrid tiene il diritto di recompra, con prezzo crescente, per i prossimi tre anni. . Mourinho ha voluto vederci chiaro osservando il giocatore in ritiro, ma non c'è nessun dubbio, Valdepeñas sarà un giocatore viola.
Appuntamento in Austria
Secondo il Corriere dello Sport il giovane difensore spagnolo sarà viola già in settimana. Nell'amichevole in Austria fra Fiorentina e Real Madrid, Valdepeñas vestirà la maglia gigliata per sfidare la sua freschissima ex squadra.
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