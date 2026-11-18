Stefano Fiorini, preparatore atletico, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare le difficoltà della sosta e la gestione dal rientro dei nazionali, oltre al lavoro portato avanti con metà squadra a disposizione.

Sulla sosta

“Io non paragonerei questa sosta con la precedente, perché quella era atipica sia per la lunghezza che per il cambio di allenatore che era avvenuto poco prima. Le soste sono difficili per tutti, sia per chi rimane che per chi va in Nazionale. La Fiorentina ha la fortuna che giocherà di lunedì".

Mastantuono e De Gea

“Mastantuono? Lo abbiamo visto alla scorsa sosta: l'età non incide su un rientro con un volo transoceanico e il fuso orario. Il portiere è sicuramente è il ruolo che soffre di più lo stop. Parare in allenamento non è come parare in partita. De Gea? Alcuni aspetti fisici si deteriorano con il tempo, e lui ha indubbiamente perso qualcosa. A me continua a piacere tantissimo. Senza di lui avremmo subito più gol nelle stesse partite”.