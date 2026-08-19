Fiorentina, ecco il primo arbitro stagionale. E con lui i viola non pareggiano

La partita tra Roma e Fiorentina sarà quella che aprirà il nuovo campionato di Serie A dei viola. E a dirigerla ci sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

I precedenti con la Fiorentina

Il suo score con i viola parla di 4 vittorie e 3 sconfitte. E i pareggi? Non ci sono, sono pari a zero finora. L'ulitma gara dei gigliati diretta da lui è la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta del 30 novembre 2025, persa per 2-0.

I precedenti con la Roma

Positivo il bilancio dei giallorossi con lui. Anche in questo caso sono sette i precedenti con quattro vittorie, due pareggi e appena una sconfitta.