Fiorentina, i tre che lanciano segnali incoraggianti. Ma c'è anche chi resta indietro...

In vista della trasferta della Fiorentina a Roma, dall'infermeria arrivano i primi segnali incoraggianti.

I tre in recupero

La formazione viola è tornata ieri pomeriggio ad allenarsi al Viola Park e gli acciaccati Joao Mario, Arthur Atta e Alex Jimenez hanno svolto lavoro personalizzato. Nonostante questo nessuno dei tre sembra destare particolare preoccupazione.

In settimana verranno progressivamente aumentati i carichi di lavoro dei tre ed entro breve l'obiettivo è quello di riaggregarli al gruppo.

Mandragora

Chi invece resta più indietro, al momento, è Rolando Mandragora, alle prese con la sciatalgia che lo ha costretto a saltare anche la sfida di Coppa Italia contro il Benevento.