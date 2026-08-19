Fiorentina, i tre che lanciano segnali incoraggianti. Ma c'è anche chi resta indietro...
Arthur Atta
In vista della trasferta della Fiorentina a Roma, dall'infermeria arrivano i primi segnali incoraggianti.
I tre in recupero
La formazione viola è tornata ieri pomeriggio ad allenarsi al Viola Park e gli acciaccati Joao Mario, Arthur Atta e Alex Jimenez hanno svolto lavoro personalizzato. Nonostante questo nessuno dei tre sembra destare particolare preoccupazione.
In settimana verranno progressivamente aumentati i carichi di lavoro dei tre ed entro breve l'obiettivo è quello di riaggregarli al gruppo.
Mandragora
Chi invece resta più indietro, al momento, è Rolando Mandragora, alle prese con la sciatalgia che lo ha costretto a saltare anche la sfida di Coppa Italia contro il Benevento.
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