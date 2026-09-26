Vanoli e il suo staff fanno squadra: il torneo di padel organizzato dal tecnico della Fiorentina - VIDEO
La Fiorentina fa squadra anche fuori dal campo. Nella giornata di ieri il tecnico viola Paolo Vanoli ha voluto organizzare un torneo di padel per trascorrere alcune ore all’insegna del divertimento e del teambuliding insieme al proprio staff.
Per staccare un po' dagli impegni quotidiani
L’iniziativa voluta da Vanoli ha coinvolto diverse figure dell’ambiente viola per momenti di sorrisi e sana competizione, ma anche per staccare dalla quotidianità degli allenamenti al Viola Park e rafforzare ulteriormente i rapporti all’interno del gruppo.
Il video del torneo
Di seguito trovate il video di Vanoli e del suo staff che giocano a padel postato dalla Fiorentina su Instagram:
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