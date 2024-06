Alla fine Boulaye Dia potrebbe tornare in Serie A, ma non alla Fiorentina. Si sta per concludere la telenovela tra il giocatore e la Salernitana, dopo una stagione passata tra delusioni e esclusioni dalla rosa.

Come riportano alcuni media di Roma, l'attaccante è sempre più vicino alla Lazio, che ha offerto alla Salernitana una cifra tra i 10 e 12 anni bonus compresi.